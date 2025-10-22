Военные Пакистана задержали в Аравийском море груз с наркотиками на сумму около $1 млрд

Военный корабль Пакистана, действующий в составе международной коалиции Объединенных военно-морских сил (ОВМС), задержал в Аравийском море два парусных судна с грузом наркотиков на сумму более $972 млн. Как сообщает AFP, операция по перехвату проводилась «в течение 48 часов».

Было изъято «несколько тонн метамфетамина и небольшое количество кокаина». При этом перехваченные суда были «идентифицированы как не имеющие национальной принадлежности».

ОВМС является коалицией из 29 стран с штаб-квартирой в Бахрейне. Координирует действия ОВМС Центральное командование ВМС США, также базирующееся в Бахрейне.

Влад Никифоров