По делу о мошенничестве арестован экс-глава района Красноярского края

Красноярский суд заключил под стражу бывшего главу Уярского района, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ст. 159 и ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. По данным источника, речь идет о Сергее Галатове, который возглавлял район в 2018-2024 годах.

Как рассказали в следственном ведомстве, в 2023 году администрации Уярского района были выделены бюджетные средства в размере 12 млн руб. на благоустройство территории одной из местных школ. В обход конкурсных процедур чиновник обеспечил заключение контракта со знакомым предпринимателем. Подрядчик изменил сметную документацию, вследствие чего часть работ была выполнена с грубым нарушением технологии, а часть не проделана вовсе.

Тем не менее, по указанию главы района работы были приняты и оплачены в полном объеме, бюджету Уярского района причинен ущерб в размере более 2 млн руб.

В отношении представителя подрядной организации расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Илья Николаев