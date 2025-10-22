Великобритания направила военных в Израиль для контроля за соглашением по Газе

Группа британских военнослужащих под руководством генерал-майора направлена в Израиль для участия в международной миссии по контролю за соблюдением режима в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Джона Хили. По его словам, США попросили Лондон назначить генерал-майора главой группы.

Британский генерал-майор станет заместителем американского командующего, который руководит центром военно-гражданской координации. Его имя не называется. По словам господина Хили, Великобритания намерена внести значительный вклад в восстановление мира в регионе.

Режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом» начал действовать 10 октября. Стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», палестинское движение отвергло обвинения. В Израиле действует командный центр по реализации соглашения.