Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии 21 октября. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного (президента России Владимира Путина)»,— написала она. По ее словам, ей предстоит еще несколько сеансов химиотерапии, а затем лучевая терапия.

Госпожа Симоньян также ответила на фейки о ее болезни. Она рассказала, что узнала об онкологии 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию. Журналист добавила, что проходит курсы химиотерапии в муниципальной больнице по ОМС.

По словам главного редактора RT, у первая-вторая стадии рака. «Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли»,— добавила она.

9 сентября Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию на левой стороне груди. По ее словам, заболевание диагностировали еще в начале месяца. 26 сентября в возрасте 59 лет умер муж Маргариты Симоньян — кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, который с декабря 2024 года находился в коме.