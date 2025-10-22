Более 75 мэров соберутся в Екатеринбурге на форум «Города России»

Участие в IX Общероссийском форуме стратегического развития «Города России: технологии лидерства» подтвердили главы более 75 российских городов и делегации из 30 регионов, сообщил оргкомитет форума. Мероприятие состоится 27–28 ноября в Екатеринбурге, в его рамках пройдет более 80 мероприятий.

В этом году форум пройдет под девизом «Технологии лидерства». Участники обсудят, как современные управленческие и технологические решения могут улучшить качество жизни и создать новые точки роста для городов.

«Форум “Города России” — это не просто площадка для обмена мнениями. Это точка роста, из которой выходят реальные инициативы, партнерства и решения»,— подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Одним из центральных событий форума станет выставка технологий для развития муниципальной инфраструктуры. Свои проекты представят семь городов России и компании, работающие в сферах архитектуры, благоустройства, транспорта и «умных» систем.

Форум «Города России» проводится с 2016 года. По данным организаторов, в 2024 году мероприятие собрало 6 тыс. участников из 250 муниципалитетов и 53 регионов. Среди участников были 150 глав городов и представители федеральных министерств и комитетов Государственной думы и Совета Федерации. За время форума выступили более 450 экспертов и было подписано 10 соглашений о сотрудничестве.

Полина Бабинцева