В Москве госпитализировали кинооператора Анатолия Мукасея, супруга актрисы и режиссера Светланы Дружининой. Как сообщает газета «Известия» и телеканал «РЕН ТВ», 87-летнему оператору стало плохо дома — он потерял сознание, после чего родственники вызвали скорую помощь.

Анатолий Мукасей известен работой над такими фильмами, как «Чучело», «Гардемарины, вперед!», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена». Он лауреат Государственной премии СССР, народный артист России и заслуженный деятель искусств РСФСР. Мукасей и Дружинина женаты с 1958 года.