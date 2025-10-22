Трамп: Путин и Зеленский хотят прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят прекращения конфликта.

«Я считаю, что Путин хочет прекращения этого. Я думаю, Зеленский хочет прекращения этого. И я считаю, что это прекратится»,— сказал он. По его мнению, есть шанс на прекращение огня на Украине.

Дональд Трамп снова отметил, что украинский конфликт ранее мог привести к началу третьей мировой войны. Сейчас такой угрозы нет, добавил он.