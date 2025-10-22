Трамп: Индия будет сокращать закупки нефти из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России. «Как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать»— сказал он.

По словам Дональда Трампа, 21 октября он провел с премьер-министром Индии Нарендрой Моди телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торговли. Господин хочет прекращения конфликта на Украине, сообщил президент США. Ранее господин Трамп обвинял Индию и Китай в спонсировании конфликта на Украине из-за закупок российской нефти.

Ранее агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров Индии и США индийские НПЗ сократили импорт нефти из России на 50%. Представители нефтеперерабатывающих компаний утверждают, что планируют только сократить закупки российского сырья, но не отказываться от них полностью. Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что Индия продолжит закупать российское сырье.