Стубб допустил ослабление европейских санкций против России при прекращении огня

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европа может начать постепенное снятие санкций с России, если конфликт на Украине будет урегулирован и стороны договорятся о перемирии. По его словам, такой процесс не будет быстрым.

«Мы должны продолжать оказывать давление на Россию. Но если мы начнем с прекращения огня и затем рассмотрим возможность поэтапного снятия санкций»,— сказал господин Стубб в интервью газете The Times. Однако он добавил, что «Европа не снимет санкции по щелчку пальцев».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны вместе с Украиной работают над планом урегулирования, который предполагает гарантии безопасности для Киева, ускоренное вступление Украины в ЕС и постепенную отмену санкций с России после прекращения огня. За выполнением плана будет следить специальный совет под руководством президента США Дональда Трампа.