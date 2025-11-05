Выход на подиум

Мода и дизайн — смежные области. Стоит какой-то теме засветиться на подиуме, предметные и интерьерные дизайнеры тут же ее подхватывают. Но и мир фешен заинтересован в сотрудничестве. На прошедших неделях моды в Милане и Париже над декорациями показов работали известные дизайнеры: Марк Ньюсон, бюро AMO, студия 6:AM. Свой вклад в дело внес и режиссер Лука Гуаданьино, с недавних пор занимающийся интерьерным дизайном.

Prada, SS26, комплекс Fondazione Prada, Милан, бюро AMO Фото: Courtesy of Prada Miu Miu, SS26, Париж, сет-дизайн бюро AMO Фото: Courtesy of Miu Miu Miu Miu, SS26 Фото: Courtesy of Miu Miu Miu Miu, SS26 Фото: Courtesy of Miu Miu Acne Studios, SS26, Коллеж бернардинцев, Париж, декорации Пасифико Силано Фото: Courtesy of Acne Studios Dior, SS26, сад Тюильри, декорации Лука Гуаданьино Фото: Courtesy of Dior Fendi, SS26, сет-дизайн Марк Ньюсон Фото: Courtesy of Fendi Fendi, SS26 Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Fendi, SS26 Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Bottega Veneta, SS26, табуреты, муранское стекло, студия 6:AM Фото: Courtesy of Bottega Veneta Табуреты, муранское стекло, студия 6:AM Фото: 6AM Louis Vuitton, SS26, Лувр, режиссер показа Николя Жескьер, декор Venini Фото: Courtesy of Louis Vuitton Chanel, SS26, Гран-Пале, Париж, декорации к дебютной коллекции Матье Блази Фото: Courtesy of Chanel