Выход на подиум
Коллаборации предметных и интерьерных дизайнеров на неделях моды
Мода и дизайн — смежные области. Стоит какой-то теме засветиться на подиуме, предметные и интерьерные дизайнеры тут же ее подхватывают. Но и мир фешен заинтересован в сотрудничестве. На прошедших неделях моды в Милане и Париже над декорациями показов работали известные дизайнеры: Марк Ньюсон, бюро AMO, студия 6:AM. Свой вклад в дело внес и режиссер Лука Гуаданьино, с недавних пор занимающийся интерьерным дизайном.
