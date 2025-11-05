Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Выход на подиум

Коллаборации предметных и интерьерных дизайнеров на неделях моды

Мода и дизайн — смежные области. Стоит какой-то теме засветиться на подиуме, предметные и интерьерные дизайнеры тут же ее подхватывают. Но и мир фешен заинтересован в сотрудничестве. На прошедших неделях моды в Милане и Париже над декорациями показов работали известные дизайнеры: Марк Ньюсон, бюро AMO, студия 6:AM. Свой вклад в дело внес и режиссер Лука Гуаданьино, с недавних пор занимающийся интерьерным дизайном.

Prada, SS26, комплекс Fondazione Prada, Милан, бюро AMO

Prada, SS26, комплекс Fondazione Prada, Милан, бюро AMO

Фото: Courtesy of Prada

Miu Miu, SS26, Париж, сет-дизайн бюро AMO

Miu Miu, SS26, Париж, сет-дизайн бюро AMO

Фото: Courtesy of Miu Miu

Miu Miu, SS26

Miu Miu, SS26

Фото: Courtesy of Miu Miu

Miu Miu, SS26

Miu Miu, SS26

Фото: Courtesy of Miu Miu

Acne Studios, SS26, Коллеж бернардинцев, Париж, декорации Пасифико Силано

Acne Studios, SS26, Коллеж бернардинцев, Париж, декорации Пасифико Силано

Фото: Courtesy of Acne Studios

Dior, SS26, сад Тюильри, декорации Лука Гуаданьино

Dior, SS26, сад Тюильри, декорации Лука Гуаданьино

Фото: Courtesy of Dior

Fendi, SS26, сет-дизайн Марк Ньюсон

Fendi, SS26, сет-дизайн Марк Ньюсон

Фото: Courtesy of Fendi

Fendi, SS26

Fendi, SS26

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Fendi, SS26

Fendi, SS26

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Bottega Veneta, SS26, табуреты, муранское стекло, студия 6:AM

Bottega Veneta, SS26, табуреты, муранское стекло, студия 6:AM

Фото: Courtesy of Bottega Veneta

Табуреты, муранское стекло, студия 6:AM

Табуреты, муранское стекло, студия 6:AM

Фото: 6AM

Louis Vuitton, SS26, Лувр, режиссер показа Николя Жескьер, декор Venini

Louis Vuitton, SS26, Лувр, режиссер показа Николя Жескьер, декор Venini

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Chanel, SS26, Гран-Пале, Париж, декорации к дебютной коллекции Матье Блази

Chanel, SS26, Гран-Пале, Париж, декорации к дебютной коллекции Матье Блази

Фото: Courtesy of Chanel

