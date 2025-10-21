В Свердловской области планируют построить посадочные площадки для дронов

В Свердловской области планируют построить посадочные площадки для гражданских дронов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем telegram-канале. Места для размещения двух площадок сейчас согласовывают с филиалом «Аэронавигация Урала» Госкорпорации по организации воздушного движения РФ.

Завершить работы по оборудованию площадок планируют до 2029 года. По словам господина Паслера, гражданские дроны сегодня используются дорожниками, лесниками, специалистами МЧС и МВД и в сельском хозяйстве.

Он отметил, что в регионе уже ведутся подготовительные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры для эксплуатации беспилотников. Планируется установить многопозиционную систему наблюдения, станции регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы и линии управления и контроля беспилотных авиационных систем.

Полина Бабинцева