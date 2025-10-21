«Салават Юлаев» прервал серию поражений, обыграв «Трактор»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» (Челябинск) со счетом 3:2.

До этого команды встречались три дня назад, там действующие вице-чемпионы лиги оказались сильнее (2:1).

Как и предполагалось, в начале вчерашнего матча челябинцы атаковали немного больше уфимцев. Это выразилось в статистике бросков в створ ворот (6:8 после первого периода), однако главные цифры были все же в пользу «юлаевцев». На 10 минуте уфимский форвард Владислав Ефремов, сместившись с правого края зоны атаки на пятачок, бросил и попал щиток голкипера «Трактора». Оказавшийся первым у отскочившей шайбы нападающий Артем Горшков добил ее в пустой угол ворот, 1:0. Кроме Ефремова в ассистенты записан защитник Евгений Кулик.

Еще один шанс отличиться хозяева получили в конце периода, когда у гостей за подножку был удален Михаил Григоренко. За полторы минуты до конца периода и за полминуты в начале второй двадцатиминутки реализовать численное преимущество не удалось.

Но уже на третьей минуте второго периода челябинцы опять остались в меньшинстве — двухминутный штраф за выброс шайбы получил Григорий Дронов. В этот раз розыгрыш «5 на 4» удалось использовать: Данил Алалыкин, получив шайбу у синей линии на левом фланге, бросил с круга вбрасывания. Голкипер челябинцев Крис Дригер, перекрытый Джеком Родуолдом, отбил шайбу перед собой. На добивание успел Александр Жаровский — 18-летний нападающий набрал восьмое очко в сезоне, забив третью шайбу за «Салават Юлаев».

Затем команды обменялись двухминутными штрафами — у «Салавата» удаление получил Егор Сучков за подножку, у «Трактора» — Арсений Коромыслов за удар клюшкой. Вторая треть матча закончилась со счетом 2:0.

Третий период тоже начался с удаления челябинцев — на скамейку штрафников отправился Егор Коршков за удар клюшкой. Но больше «юлаевцы» в большинстве в этом матче не забивали. Зато на 10 минуте третьего периода счет стал 3:0 при игре в равных составах. Звену Артема Горшкова, Егора Сучкова и Владислава Ефремова удалась красивая и быстрая контратака, закончившаяся тем, что Ефремов подставил клюшку под поперечную передачу Сучкова с левого борта.

Примерно за шесть с половиной минут у «Салавата Юлаева» за сдвиг ворот удалился капитан Григорй Панин. Желая сократить отставание, «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Ход гостей выглядел отчаянным, ведь каждый отброс «юлаевцев» мог привести к голу в пустые ворота и к еще более крупному счету.

Между тем, челябинцам удалось избежать разгрома. Спустя полминуты после того, как «юлаевцы» заиграли в полном составе, «навал» на ворота Семена Вязового привел к первому голу «Трактора» — с передач Джошуа Ливо и Александра Кадейкина (оба в разное время играли за уфимцев) отличился Андрей Светлаков.

Через минуту разрыв в счете вовсе стал минимальным. Егор Сучков удалился за игру высоко поднятой клюшкой, большинство реализовал Михаил Григоренко, точно бросивший со средней дистанции в дальний верхний угол ворот Вязового. Ассистентами стали Джордан Гросс и Григорий Дронов.

Тем не менее, голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой и оборона команды выстояли. 3:2, четвертая победа башкирской команды в сезоне при 7,5 тыс. зрителях на трибунах «Уфа-Арены» после пяти поражений подряд. После 16 игр клуб остается на последнем месте Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

Ближайший матч уфимцы проведут на выезде — 23 октября «Салават Юлаев» в третий раз в сезоне сыграет с новосибирской «Сибирью». В первой встрече сильнее оказались новосибирцы (3:2 по буллитам), во второй — уфимцы (5:2).

Идэль Гумеров