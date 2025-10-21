«Акрон» проиграл ЦСКА и выбыл из борьбы за Кубок России

В Москве завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором футболисты ЦСКА принимали тольяттинский «Акрон». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе победителей отличились Артем Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро. У гостей с пенальти дважды забил Жилсон Беншимол.

«Акрон» занял последнее место в группе D Пути РПЛ Кубка России и завершил выступление в турнире, набрав 5 очков. ЦСКА с 13 баллами находится на первой позиции. Столичная команда продолжит борьбу за титул в Пути РПЛ турнира.

Андрей Сазонов