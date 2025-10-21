Силы ПВО за четыре часа уничтожили 58 беспилотников над двумя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 58 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, в период с 16:00 до 20:00 мск 57 беспилотников были уничтожены в небе над Брянской областью, ещё один дрон — над Курской областью. В оборонном ведомстве не приводили подробностей о способах отражения атаки.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт массированной воздушной атаки и сообщил, что в результате удачной работы ПВО пострадавших нет. В настоящий момент оперативные и экстренные службы региона исследуют места происшествий.