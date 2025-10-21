Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силы ПВО за четыре часа уничтожили 58 беспилотников над двумя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 58 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, в период с 16:00 до 20:00 мск 57 беспилотников были уничтожены в небе над Брянской областью, ещё один дрон — над Курской областью. В оборонном ведомстве не приводили подробностей о способах отражения атаки.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт массированной воздушной атаки и сообщил, что в результате удачной работы ПВО пострадавших нет. В настоящий момент оперативные и экстренные службы региона исследуют места происшествий.

Новости компаний Все