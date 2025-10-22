Скамью подсудимых заменили окопом

В Санкт-Петербурге суд в связи с уходом на СВО приостановил производство по делу в отношении Аркадия Морозова, обвиняемого в резонансном убийстве 18-летней девушки. Молодой человек, по версии следствия и собственному признанию, зарезал спутницу из-за того, что та хотела расстаться с ним. Родственники погибшей, как это часто бывает, выступили резко против удовлетворения данного ходатайства. Между тем правозащитники неоднократно обращали внимание, что за осужденными по тяжким статьям и после помилованными ветеранами, вернувшимися в мирную жизнь, по большому счету, никакого контроля нет.

Московский районный суд Санкт-Петербурга приостановил уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в отношении Аркадия Морозова, зарезавшего, как считает следствие, свою подругу. Данную информацию подтвердили «Ъ-СПб» в объединенной пресс-службе городских судов. 27-летний фигурант ранее изъявил желание отправиться на службу по контракту, чтобы выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Громкое убийство произошло в конце мая этого года в квартире на улице Пулковской, 1. Обвиняемый, сказано в материалах дела, «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» нанес 18-летней девушке шесть ударов ножом: бил в голову, шею, руки и ноги.

«Она лежала на спине на кровати. Я проследовал на кухню, взял нож. Вернулся в комнату, сел сверху, заблокировав ей руки. После чего нанес первый удар ножом в левую сторону шеи. Убитая кричала, начала сопротивляться»,— описал он так случившееся во время следственного эксперимента.

Жертва, находившаяся с предполагаемым убийцей в отношениях, скончалась на месте. На допросе Морозов пояснил, что незадолго до трагедии у пары произошел разлад, который привел к тому, что девушка захотела порвать с ним.

Молодые люди познакомились в ноябре 2024 года во время работы в одной из пекарен и жили в квартире родителей погибшей. Сам фигурант, предположительно, накопил большое количество долгов по кредитам, взятых, в том числе, у микрофинансовых организаций. После того как Аркадий Морозов расправился с подругой, он попытался также покончить и с собой, но выжил и сам вызвал полицию.

Фигурант был задержан 4 июня и сразу же признался в содеянном. На одном из последних заседаний стало, что молодой человек подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Потерпевшая сторона и прокуратура выступили категорически против отправки Морозова на СВО, настаивая на продолжении разбирательства, но суд решил удовлетворить соответствующее ходатайство.

В январе 2024 года представители Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФПП) сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину направлен доклад «О положении потерпевших от преступлений в России в период проведения СВО». В документе говорится, что в результате помилования преступников, которые приняли участие в спецоперации, могут быть нарушены права пострадавших от их действий. В ФПП указали, что зачастую потерпевшие, которые имеют право получать полную информацию о перемещениях осужденного вплоть до его освобождения, не могут реализовать его, так как те, в свою очередь, являются помилованными и, соответственно, чисты перед законом. Позже председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также заявил о необходимости «надзора» за такими категориями граждан, если речь идет о тех, кто был осужден по тяжким статьям или совершил рецидив.

«Ъ-СПб» обратился за комментарием к отдельным членам СПЧ, чтобы уточнить, были ли в настоящее время предприняты какие-то конкретные шаги в этом направлении, но на момент публикации ответа не поступило.

Между тем точных сведений о том, сколько человек отправилось на передовую за все время вооруженного конфликта из исправительных учреждений, нет.

Так, в мае 2023 года погибший основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценивал общую численность завербованных в ряды своего подразделения осужденных в 50 тыс. бойцов, из которых погиб каждый пятый. В середине июня того же года он говорил, что 32 тыс. ветеранов, отправившихся воевать из мест лишения свободы, уже демобилизовались, получив полную свободу и помилование. При этом, по словам господина Пригожина, вербовка в ЧВК была остановлена в феврале 2023 года и более не возобновлялась.

Сейчас подследственные, подсудимые и осужденные попадают в специальные формирования, зачастую становясь штурмовиками на переднем крае. Раньше их отправляли в подразделение «Шторм Z», расформированное в минувшем году, но и сегодня бывшие зэки служат в штурмовых отрядах. В 2025 году они подписывают контракт сроком на год с автоматическим продлением до конца СВО.

В марте прошлого года глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов во время обсуждения законопроекта о механизме освобождения от уголовной ответственности для заключивших военный контракт указал, без конкретных цифр, что процент выживших среди такого рода штурмовиков «весьма-весьма небольшой». «Одно дело он десять лет будет сидеть, баланду хлебать или там что-то шить на швейной машинке, а другое дело, когда будет каждый божий день в атаку ходить, неизвестно, сколько этих дней у него останется»,— подчеркнул парламентарий, призвав не опасаться рецидива со стороны осужденных, которые вернулись с фронта.

Андрей Кучеров