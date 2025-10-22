В Москве простились с публицистом Сергеем Кара-Мурзой

Во вторник, 21 октября, в Центральной клинической больнице №2 простились с философом и публицистом Сергеем Кара-Мурзой. Он родился 23 января 1939 года в Москве. Окончил химфак МГУ, но затем занимался преимущественно гуманитарными дисциплинами и работал в Институте истории естествознания и техники АН СССР (1968–1990). Выступал экспертом ЦК КПСС по вопросам организации науки (1986–1991), в дальнейшем специализировался на изучении кризисов, науковедении и теории познания. Умер 17 октября в возрасте 86 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ученый написал ряд публицистических книг, среди которых «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа» и «Потерянный разум». Он пропагандировал коллективизм, советские традиции и защиту традиционного общества, а также призывал отказаться от западных моделей развития.

Церемония прощания продлилась около часа. Помимо близких и коллег на ней присутствовали читатели, разделявшие идеи автора. После завершения гражданской панихиды Сергея Кара-Мурзу похоронили на Хованском кладбище в Москве.

Полина Ячменникова