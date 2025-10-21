Суд утвердил законность приказа о сносе ресторана в парке Победы

Ярославский областной суд оставил в силе решение об отказе в удовлетворении иска о признании незаконным приказа Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) о демонтаже постройки в парке 30-летия Победы. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Напомним, что земля в городском парке была сдана в аренду под летнюю веранду, но там появилась двухэтажная постройка, в которой открылся ресторан. Власти Ярославля посчитали строение незаконным и потребовали снести его до 25 апреля 2025 года. Однако позже действие этого приказа было приостановлено до рассмотрения дела по существу.

Летом суд отказал владелице объекта в удовлетворении иска о признании приказа незаконным. 21 октября Ярославский областной суд проверил законность решения суда первой инстанции и оставил его в силе. В мэрии добавили, что если арендатор сам не снесет объект, эти работы организуют власти.

Ранее областной суд также удовлетворил иск мэрии и расторг договор аренды земельного участка, на котором возведен объект.

Алла Чижова