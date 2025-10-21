Не над всей Индией безоблачное небо

Индия обсуждает с Россией вопрос о приобретении дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса С-400 и о возможности его локального производства, сообщают местные СМИ. По их данным, сумма контракта может составить около $1,2 млрд. Новые закупки станут продолжением контракта 2018 года, когда Дели приобрел пять полков российских ЗРК, а также откроют путь к внедрению перспективных систем С-500 и модернизации сверхзвуковых ракет BrahMos.

Министерство обороны Индии обсуждает с Россией поставку ракет для зенитных ракетных комплексов С-400 на сумму около $1,2 млрд. Об этом сообщили 21 октября индийские СМИ со ссылкой на источники в военном ведомстве. Предложение, инициированное ВВС Индии, планируется рассмотреть на заседании Совета по закупкам вооружений 23 октября.

Как уточняет агентство ANI, необходимость дополнительной закупки связана с успешным применением С-400 в ходе операции «Синдур». Ранее командующий ВВС Индии Амар Прит Сингх подчеркивал, что купленные Индией российские комплексы «изменили правила игры» и не позволили пакистанским самолетам приблизиться на расстояние, с которого они могли бы нанести удары по индийский территории. Индийские источники также утверждали, что С-400 сбили несколько самолетов и разведывательный аппарат Пакистана на дистанции свыше 300 км.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система дальнего действия, принята на вооружение в 2007 году. Предназначена для поражения воздушных целей (самолеты, БПЛА, крылатые ракеты) на дальности до 400 км и высоте до 30 км (баллистических ракет — до 60 км). Обнаруживает цели на расстоянии 600 км, может одновременно сопровождать до 80 целей и обстреливать до 36 из них. Комплекс включает РЛС для обнаружения и наведения, командный пункт и пусковые установки. Используются ракеты разных типов: на 400 км, 250 км и 120 км. Один дивизион обычно состоит из 2 батарей по 4–8 пусковых установок, каждая из которых несет 4 ракеты.

По контракту 2018 года на общую сумму $5,4 млрд Индия закупила у России пять полков С-400 (в каждом как минимум по два дивизиона), три из которых уже успели поучаствовать в недавнем конфликте с Пакистаном. Оставшиеся два полка Дели рассчитывает получить в 2026 году и рассматривает возможность расширения парка, в том числе за счет перспективных систем С-500 «Прометей». Как сообщала 6 октября Hindustan Times, представители Минобороны Индии уже провели переговоры с российскими коллегами о возможном совместном производстве или прямой закупке еще пяти дивизионов С-400. По данным издания, стороны согласовали стоимость и распределение производственных мощностей: три системы будут приобретены напрямую, а две — произведены индийскими компаниями по лицензии с передачей технологий.

Индийская сторона также обсуждает с Москвой и модернизацию линейки сверхзвуковых ракет производства совместного предприятия BrahMos. К 2026–2027 годам планируется принять на вооружение новую версию с увеличенной дальностью до 800 км.

ВВС Индии также заинтересованы в закупке у России ракет класса «воздух–воздух» большой дальности, включая Р-37М для истребителей Су-30МКИ.

Несмотря на давление со стороны США и риск вторичных санкций, Москва сохраняет ключевые позиции в индийских программах перевооружения, отмечает ANI.

В компании «Рособоронэкспорт» оперативно на запрос “Ъ” не ответили. В начале октября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подтвердил ТАСС, что в действующем контракте Индии с Россией существует возможность опциона на дополнительные системы С-400, и не исключил возвращение к полноценным переговорам по тематике зенитных систем и ракет к ним.

В начале декабря Индию планирует посетить президент Владимир Путин. По словам дипломатов обеих стран, его встреча с премьером Нарендрой Моди должна подтвердить долгосрочный характер военно-технического партнерства и готовность сторон развивать совместные проекты в высокотехнологичных областях. Кроме того, для Москвы индийские закупки остаются одним из важных источников валютных поступлений в условиях ограниченного доступа на западные рынки вооружений.

Дмитрий Сотак