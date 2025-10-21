Елену Молдован переизбрали мэром Муравленко на второй срок

Депутаты думы Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ: ЯНАО) поддержали кандидатуру действующего главы Елены Молдован на вопросе об избрании градоначальника, сообщила сама госпожа Молдован в своем Telegram-канале. «Мы — одна большая дружная команда, и я верю в наш город, верю во всех нас. Следующую страницу в истории Муравленко мы снова напишем вместе»,— сказала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Молдован

Фото: Telegram-канал Елены Молдован Елена Молдован

Фото: Telegram-канал Елены Молдован

Елена Молдован была впервые избрана мэром Муравленко в 2020 году, сменив на посту Александра Подорогу, который был назначен заместителем губернатора ЯНАО. Ранее, с 1997 года, она работала заместителем директора школы №2 города по научно-методической работе, в 2004 году возглавила учреждение. В 2010 году перешла в администрацию Муравленко на должность вице-мэра по социальной политике.

Муравленко был основан в 1984 году на Ямале как поселок нефтяников Муравленковский. По данным Тюменьстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживало 29 529 человек, годом ранее — 29 581. Доходы городского бюджета на 2025 год планируются в размере 9 млрд 541 млн руб., расходы — в объеме 9 млрд 541 млн руб.

Полина Бабинцева