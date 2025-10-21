«Молот» обыграл «моряков» из Санкт-Петербурга

Во втором домашнем матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» в серии буллитов переиграл санкт-петербургский «СКА-ВМФ». Основное и дополнительное время поединка завершилось со счетом 1:1. Голом отличился Виктор Пластинин. В серии буллитов Максим Кицын дважды огорчил вратаря соперника и принес победу пермской хоккейной команде. Напомним, что в воскресенье подопечные Альберта Мальгина обыграли еще один клуб из города на Неве - питерское «Динамо». Теперь «Молоту» вновь предстоят игры на выезде.