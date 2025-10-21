Ставрополье вошло в лидеры по газификации с показателем 98%

С начала действия президентской программы социальной догазификации на Ставрополье к газу подключили более 8 тыс. домов, включая 116 в садовых товариществах. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, с начала 2025 года заключили почти 10 тыс. договоров. По уровню обеспечения газом, который превышает 98%, Ставрополье входит в число лидеров страны.

«Для отдельных категорий участников программы предусмотрены льготы — выплата на газификацию в границах участка, включая приобретение и установку газового оборудования. За девять месяцев 2025 года такую помощь получили 206 ставропольцев»,— сообщил господин Владимиров.

Валентина Любашенко