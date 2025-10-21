ЦБ будет обжаловать решение об изъятии акций у миноритариев СМЗ

Банк России намерен направить жалобу на решение Арбитражного суда Уральского округа, который удовлетворил требования прокуратуры об изъятий в доход государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод». «По мнению Банка России, нормы закона об ограничении возможности истребования имущества, приобретенного на организованных торгах, направлены на обеспечение стабильности оборота и повышение доверия лиц к организованным торгам. Изъятие акций у частных инвесторов негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку», — сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, прокуратура требовала обратить в доход государства акции, которыми владеют свыше 2,1 тыс. физических и юридических лиц. Свои доводы истец мотивировал тем, что приватизация предприятия в 1990-е годы прошла с нарушениями. Ранее по аналогичной схеме было изъято свыше 89,5% акций ОАО у Петра Кондрашева и еще трех бизнесменов.