Большинство россиян готовы к самоограничениям ради безопасности страны
Более двух третей опрошенных россиян чувствуют ответственность за свою страну и готовы ограничивать свои потребности ради ее защиты. Это следует из опубликованных 21 октября результатов всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ 15 октября по заказу Экспертного института социальных исследований.
О готовности экономить ради защиты государства сообщили 69% респондентов, не согласились с такой перспективой 24%. Кроме того, 80% опрошенных заявили, что в целом доверяют российской армии и гордятся военной мощью страны (см. график).
«Спустя три с половиной года СВО российская армия восстановила свой авторитет и доверие в глазах общества,— констатировал в комментарии на сайте ВЦИОМа его гендиректор Валерий Федоров.— Неудачи 2022–2023 годов остались в прошлом, а отказ Украины от справедливого мира усиливает решимость россиян продолжать военные действия до выполнения всех целей СВО». Экономические сложности последних лет «люди пока встречают с пониманием» и декларируют готовность к некоторому самоограничению ради успешного завершения СВО, добавил социолог.
По данным регулярных опросов ВЦИОМа, армия традиционно пользуется у россиян наиболее высоким уровнем доверия среди общественных институтов. По этому показателю она заметно опережает Русскую православную церковь, средства массовой информации, правоохранительные органы, а также политические партии и профсоюзы. Небольшое снижение этого рейтинга с «привычных» 80% было зафиксировано в начале 2020-х годов, а особенно заметным оно оказалось осенью 2022 года, после ряда военных неудач в ходе СВО. Но даже тогда о доверии армии заявляли не менее 73,5% респондентов.
Политолог Михаил Виноградов полагает, что данные о готовности россиян к самоограничению не следует переоценивать. Слишком очевиден социально одобряемый ответ и можно допустить, что число настороженно относящихся к такой перспективе может оказаться выше, поясняет эксперт. К тому же эффект «сплочения вокруг флага», зафиксированный социологами после начала СВО, до сих пор предполагал преимущественно эмоциональную и электоральную поддержку власти, а «идея затягивания поясов не повышает популярность военных действий», добавляет господин Виноградов.