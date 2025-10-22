«Обит» дозванивается до БРИКС

Петербургский оператор IT-решений «Обит» планирует в следующем году начать экспортировать в Индию виртуальные станции АТС (ВАТС) собственной разработки. В будущем в планах выход и на рынок Бразилии. Пока продукцию готовят к адаптации под специфику зарубежного рынка. Эксперты находят предложение интересным, но не гарантирующим успех без сильной локальной адаптации и партнерства, добавляя, что компанию за границей ждет очень сильная конкуренция.

ООО «Обит» намерено в 2026 году выйти со своей продукцией на рынки стран БРИКС. Экспортировать виртуальные станции АТС (ВАТС) собственной разработки планируется в Индию и Бразилию. Пока ПО проходит подготовку к адаптации под специфику зарубежного рынка, рассказали «Ъ-СПб» в компании.

Продукт (виртуальная АТС) представляет собой облачное решение для корпоративной телефонии собственной разработки, которое может использоваться как виртуальная телефония для операторов связи или как корпоративное on-premise-решение для бизнеса.

Для организации дистрибуции (в частности, соответствия местным регуляторным требованиям) и поддержки продукта (хранения данных через их локализацию в индийских дата-центрах) компания планирует работать с локальным игроком.

«Переговоры с несколькими партнерами на данный момент ведутся. На уровне переговоров действует NDA, поэтому конкретные названия пока раскрывать не можем»,— пояснил гендиректор ООО «Обит» Андрей Гук.

Среди конкурентов на индийском рынке в компании называют крупнейшего оператора мобильной связи в стране Reliance Jio и второго по величине в стране провайдера Airtel. Своими преимуществами перед ними видят «гибкость кастомизации, относительно бюджетное ценообразование, а также уровень сервиса и техподдержки».

По данным IMARC Group, объем рынка коммуникационных платформ как услуги (CPaaS) в Индии в 2024 году составил $706,8 млн. С прогнозируемым среднегодовым приростом в 26,3% к 2033 году он может увеличится до $6,7 млрд. Аналитики IMARC связывают рост с цифровой, в особенности, облачной трансформацией индийских предприятий и развитием клиентского сервиса. Особенно активно решения CPaaS внедряются в банковском, финансовом, розничном и медицинском секторах.

Кроме пилотного экспорта в Индию в перспективе компания планирует выход на рынки Бразилии и других стран БРИКС. По словам господина Гука, в случае, если будет подтвержден активный спрос со стороны заказчиков и экономическая целесообразность масштабирования направления, то в перспективе компания рассмотрит открытие филиала за рубежом.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Обит» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 30 августа 2000 года. Компания предоставляет IT-аутсорсинг, интернет, телефонию, размещение оборудования в дата-центре (колокейшен), телефонизацию новостроек, услуги связи для офисов и прочее. Генеральным директором фирмы значится Андрей Гук. Он же в равных долях (33,33%) с Дмитрием Гориславским и Алексеем Карповым владеет компанией. В 2024 году выручка «Обита» составила 3,1 млрд рублей (2,7 млрд в 2023-м). Чистая прибыль — 8,3 млн рублей (163 млн в 2023-м).

Глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что у «Обита» есть реальные шансы быть конкурентоспособным, при условии, что компания действительно реализует заявленные преимущества и при этом подготовит продукт под индийский рынок (локализация, соответствие регуляциям, партнер-дистрибутор). При этом конкурировать как с глобальными брендами, так и с индийскими стартапами петербургской фирме придется не только по цене, но и по качеству, надежности и сервису.

Гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что, несмотря на многолетний опыт работы «Обита» на рынках b2b и виртуальных АТС, в Индии компании придется столкнуться с очень особенными форматами в реализации товара и воплотить заявленные планы может оказаться непросто. Даже при наличии возможных преимуществ с точки зрения сокращения издержек конкуренция будет очень сильной и быстро завоевать себе реноме на новом рынке, учитывая, что «Обит» на нем малоизвестный игрок, может не получиться, полагает эксперт.

Владимир Колодчук