Рынку инженерного ПО предсказали рост за счет технологий PDM, PLM, ТИМ

Российский рынок программного обеспечения для инженерии и автоматизации управления производством в последние годы показывает значительный рост. В 2022—2024 годах этот рынок вырос с 23 до 34 млрд руб. В 2025—2032 года прогнозируется рост с 38 до 66 млрд руб.

Такие данные со ссылкой на исследование группы компаний «Б1» привела Мария Субботина, замглавы представительства ГК «СиСофт» в Нижнем Новгороде, на форуме ВЭД «Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик».

«Мы показали значительный рост именно из-за спроса, который возник на технологии информационного моделирования для обеспечения технологической независимости»,— сказала Мария Субботина на сессии ИД «Коммерсантъ».

Как следует из исследования ГК «Б1», после 2024 года рост рынка инженерного ПО будет обеспечиваться за счет развития систем управления данным по продуктам (PDM, PLM), технологий информационного моделирования, а также в том числе за счет интеграции функционала искусственного интеллекта и автоматизации моделирования.