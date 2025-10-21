«А» у нас во дворе

Пермский футбольный клуб «Амкар» выполнил свою давнюю задачу — вернулся в дивизион А группы «серебро» Второй лиги. По словам главного тренера Ярослава Мочалова, сезон был «сложным» из-за ряда поражений и «непростого периода» в команде. Говорить о планах на будущее и увеличении финансирования в новой лиге клуб пока не готов. По данным «Ъ-Прикамье», увеличение бюджета со стороны главного спонсора («Пермэнергосбыта») пока не обсуждается. По словам эксперта, пермский ФК выбрался из «временной депрессии» благодаря усилиям тренерского штаба. Впереди «Амкар» могут ждать долгие поиски спонсоров для выполнения следующих задач.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амкар Фото: Амкар

В минувшее воскресенье, 19 октября, «Амкар-Пермь» сыграл на домашнем поле заключительный матч сезона с ФК «Динамо-Барнаул». К этому моменту пермский клуб уже возглавлял турнирную таблицу и имел в своем активе 60 очков. В итоге «Амкар» победил барнаульцев со счетом 3:1 и выполнил поставленную задачу — вышел из Третьей лиги профессионального футбола РФ (Второй дивизион группа Б) во Второй дивизион А группы «серебро».

Для пермяков задача вырваться на первое место турнирной таблицы выглядела почти невозможной. Прямым конкурентом за выход в группу «серебро» был «Химик» из Дзержинска, которому в начале сентября «красно-черные» уступили со счетом 1:2 на домашнем поле. После этого разрыв между командами составил шесть очков. Отметим, что этот клуб выбил летом «Амкар» из Кубка России в первом же раунде.

После поражения пермскую команду покинули сразу два наставника: главный тренер Александр Кульчий и Владимир Усин. И.о. главного тренера был назначен Ярослав Мочалов, который трудился старшим тренером «Амкара» с января этого года. За два дня до матча с «Динамо-Барнаул» он избавился от приставки «и.о.».

Во время послематчевой пресс-конференции Ярослав Мочалов подвел предварительные итоги. Он назвал завершившийся сезон «сложным» и добавил, что пермская команда в минувшем матче «вытянула счастливый билет». «Психологически надломило поражение в игре с „Оренбургом-2“, потому что та команда хорошо обучена, мы проиграли с разгромным счетом. Было неприятно и после домашнего поражения от дзержинского „Химика“. С другой стороны, мы проиграли, но соперник слишком рано поверил в свой успех. Появилась расслаб­ленность, и наша команда этим воспользовалась»,— поделился господин Мочалов.

Ярослав Мочалов отметил, что ему пришлось «возглавить команду в непростой период»: «Я не стал много менять, в том числе и игровую схему. Тем не менее, к игрокам были новые требования, уже лично мои». На вопрос о продлении контракта в качестве главного тренера господин Мочалов не ответил, но выразил желание остаться в команде.

В пресс-службе «Амкара» пояснили «Ъ-Прикамье», что о дальнейших планах команды и возможном увеличении финансирования говорить пока не готовы. По данным «Ъ-Прикамье», увеличение бюджета со стороны главного спонсора («Пермэнергосбыта») пока не обсуждается.

Отметим, что в бюджете Прикамья на 2026 год на все профессиональные спортклубы запланирована поддержка в виде 647 млн руб. (столько же и в 2025-м). Из них 75 млн руб. нынче было выделено «Амкару». Источник, близкий к минспорта, дал понять «Ъ-Прикамье», что увеличивать субсидии клубу власти не намерены и рассчитывают, что спорторганизация привлечет дополнительные внебюджетные средства. Также клуб может увеличить доходы за счет рекламных контрактов, продажи атрибутики и трансляций. Источник сообщил «Ъ-Прикамье», что у властей есть понимание, что расходов в другой лиге больше, но их размер несильно отличается от предыдущих.

Пермский футбольный клуб «Амкар» оказался в низшей профессиональной футбольной лиге (дивизион Б, Вторая лига) по итогам сезона 2023 года. После этого команде была поставлена задача выйти в дивизион А группы «серебро». На протяжении двух лет в клубе происходили масштабные кадровые перемены. Тогда главного тренера Ивана Черенчикова сменил Андрей Блажко. Но после очередной неудачи по выходу в более высокий дивизион в 2025 году на этот пост пришел Александр Кульчий. Президента ФК «Амкар» Валерия Чупракова сменил бывший зам­начальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов.

Бывший заместитель председателя краевого правительства Антон Клепиков, курировавший спорт, говорит, что задача по выходу в группу «серебро» для «Амкара» была «вполне решаемой». По его словам, во второй половине сезона наблюдалась «временная депрессия», которая была связана со сменой тренеров: «Безусловный плюс тренерскому штабу под руководством Ярослава Мочалова. Команде все-таки удалось сконцентрироваться и выполнить поставленную задачу. Сейчас необходимо детально разобрать сезон, сформировать стратегию на следующий и приступить к подготовке команды». Он добавил также, что четко прослеживаемого почерка в игре команды под руководством главного тренера пока не наблюдается, однако это «может быть лишь вопросом времени».

Господин Клепиков отметил, что финансовые ресурсы для команды нужно увеличивать, особенно, если будет поставлена задача выйти в «золото». «С учетом экономической ситуации значительное увеличение финансирования краевым бюджетом выглядит сомнительным. Клубу необходимо совместно с руководством региона набирать пул спонсоров»,— резюмировал эксперт.

Анастасия Леонтьева