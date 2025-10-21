Bloomberg: европейцы могут на днях посетить США для обсуждения плана по Украине

Европейские чиновники могут посетить США на этой неделе, чтобы обсудить с американской администрацией условия мирного соглашения по Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что стороны обсудят план из 12 пунктов, который в настоящее время разрабатывается Украиной и ее европейскими союзниками.

«Любое предложение также потребует одобрения со стороны Вашингтона, и, по словам людей, европейские чиновники могут посетить США на этой неделе»,— говорится в материале.

Как сообщает Bloomberg, предложение из 12 пунктов подразумевает прекращение огня, за которым должны последовать возвращение всех депортированных детей на Украину и обмен пленными. План предусматривает постепенное снятие санкций с России в обмен на гарантии безопасности и репарации для Украины. Сообщается о намерении включить в план возможность быстрого вступления Киева в Европейский союз.

План находится в процессе проработки, предупредили источники агентства. Детали все еще могут измениться. По окончании работы предложения будут представлены вашингтонской администрации.

Анастасия Домбицкая