Октябрь улучшил настроения промышленников

В октябре (по данным на 21-е число) индекс промышленного оптимизма, измеряемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, вырос на 6 пунктов, оставшись тем не менее в отрицательной зоне — негативных оценок текущей ситуации предприятиями по-прежнему больше, чем позитивных (см. график). Однако в октябре при этом выросли все показатели, используемые при определении значения индикатора, отмечают авторы расчетов.

Самые существенные позитивные изменения — в динамике продаж. Баланс фактического изменения спроса улучшился, по октябрьским оценкам опрошенных представителей предприятий, на 14 пунктов и отыграл в результате все потери предыдущих двух кварталов. Такие изменения в динамке спроса остановили рост неудовлетворенности промышленников объемами продаж, но все еще не привели к существенному снижению доли ответов, характеризующих их как «ниже нормы». После достижения в июле антирекорда последних 15 лет (доля таких ответов тогда составила 59%) к октябрю этот показатель смог улучшиться только до 55%.

Планы выпуска в промышленности продолжили восстановление после снижения в августе до 40-месячного минимума и почти избавились от прежнего пессимизма. Первое октябрьское значение баланса этого показателя составляет минус 1 пункт. Позитивные изменения в динамике спроса и выпуска, а также планов и прогнозов этих показателей снизили избыточность запасов готовой продукции предприятий.

При этом, как отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в новом выпуске анализа макротенденций российской экономики, в июле—августе в промышленности наблюдается «околостагнационная динамика». Индекс промышленного производства к соответствующему периоду 2024 года в августе снизился до 100,5% со 100,7% в июле, а за вычетом отраслей с доминирующим присутствием оборонных производств — до 95,6% с 97,7%. Продолжается быстрое снижение объемов производства гражданских обрабатывающих секторов: в августе 2025 к декабрю 2024 года выпуск в них сократился на 5,4%. В среднем за последние три месяца (август к маю, сезонность устранена) спад в этих секторах фронтальный: его нет лишь в деревообработке и в производстве бумаги и бумажных изделий. При этом в ЦМАКП отмечают, что рентабельность в промышленности во втором квартале этого года продолжила сокращаться, а ее уровень почти достиг рекордно низких значений периода пандемии.

Артем Чугунов