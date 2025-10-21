Ракетчик взлетел на «Редуктор»

Генеральный директор ПАО «НПО „Искра“» Сергей Юрасов возглавил пермское АО «Редуктор-ПМ». Предприятие занимается производством редукторов и трансмиссий для вертолетов. «Искра» специализируется на разработке твердотопливных ракетных двигателей. Предыдущий руководитель «Редуктор-ПМ» Александр Попов пробыл в должности чуть больше четырех месяцев. Собеседники в отрасли утверждают, что господин Юрасов знаком с Николаем Семикопенко, который руководил «Редуктором» в течение 27 лет. Собеседники «Ъ-Прикамье» называют Сергея Юрасова эффективным антикризисным менеджером.



Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сергей Юрасов

О кадровых изменениях на предприятиях региона «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Позже в официальных группах в соцсетях ПАО «НПО „Искра“» и АО «Редуктор-ПМ» была опубликована информация о назначении новых генеральных директоров предприятий. «Редуктор-ПМ» возглавил Сергей Юрасов, работавший до этого в должности директора «Искры» с декабря 2020 года. «Главная задача, которая стоит передо мной в АО „Редуктор-ПМ“,— создать условия для дальнейшего успешного и эффективного функционирования предприятия. Сейчас завод сталкивается с немалым количеством вызовов, перед коллективом стоят амбициозные задачи. Буду делать все от меня зависящее, чтобы „Редуктор-ПМ“ развивался и укреплял свои позиции»,— цитирует пресс-служба господина Юрасова. В свою очередь, директором НПО стал Владимир Дудчак.

ПАО «НПО „Искра“» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав гос­корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В прошлом году чистая прибыль предприятия превысила 314 млн руб.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», которое является подразделением ГК «Ростех».

Отметим, что предыдущий гендиректор АО «Редуктор-ПМ» Александр Попов проработал в этой должности чуть больше четырех месяцев. Господин Попов ранее возглавлял курское АО «Авиа­автоматика». Собеседники «Ъ-Прикамье» в отрасли говорят, что информация о возможном уходе гос­подина Попова появилась «пару недель назад». По их данным, свою нынешнюю должность он покинул с формулировкой «по собственному желанию». Сергея Юрасова источники называют антикризисным менеджером, при котором НПО «Искра» выбралось из убытков и ликвидировало задолженность перед контрагентами. Также они утверждают, что господин Юрасов хорошо знаком с Николаем Семикопенко, который возглавлял «Редуктор-ПМ» с 1995 по 2022 год.

Что касается Владимира Дудчака, то в публичной сфере он фигурировал как директор АО «Дагдизель» (Кас­пийск).

Собеседники в промышленной отрасли отмечают, что Сергей Юрасов, прежде всего, специалист в финансовой сфере. По их данным, перед новым руководителем стоит задача завершить строительные проекты, которые предприятие запустило несколько лет назад. «Производственных задач с него, понятное дело, никто не снимает,— отметил один из источников,— это не временщик, человек настроен на серьезную работу».

Экс-директор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий отмечает, что ранее принцип назначения руководства промпредприятий был другой. «Перейти на должность директора из одной отрасли в другую фактически было невозможно, поскольку директора тогда были, прежде всего, специалистами в производстве, а уже потом в финансах и хозяйстве»,— отметил эксперт.

Анастасия Леонтьева