Выпускникам колледжей негде себя показать

В регионах наблюдается острый дефицит экспертов для демонстрационного экзамена в колледжах — такой вид теста станет обязательным для всех учреждений среднего профобразования (СПО) уже в следующем году. Проблему обозначила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. Представители колледжей жалуются, в свою очередь, на нехватку помещений для нового вида экзаменов. В Минпросвещения пообещали найти решения для обозначенных проблем. Работодатели призывают дать выпускникам колледжей хотя бы годичную отсрочку от армии, чтобы они успевали привыкнуть к новому месту работы и возвращались туда после завершения срока службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускники колледжей должны будут продемонстрировать свои навыки, чтобы получить диплом

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Выпускники колледжей должны будут продемонстрировать свои навыки, чтобы получить диплом

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Изменение законодательства для работы учреждений СПО обсуждалось во вторник, 21 октября, в Госдуме на заседании рабочей группы по вопросам развития профессионального образования. Дискуссия между депутатами и экспертами развернулась в том числе вокруг демонстрационных экзаменов.

Демонстрационный экзамен проверяет навыки выпускников СПО в условиях, приближенных к реальной работе. В ходе теста оценивается умение использовать оборудование и соблюдать технологические процессы на подготовленной площадке. Качество выполнения теста проверяют независимые эксперты — практикующие специалисты. Экзамен проходит на последнем курсе как часть итоговой аттестации: без него диплом не выдается, за исключением медицинских, творческих специальностей и направлений, связанных с госбезопасностью. С 2017 года экзамены проводятся в пилотном режиме, в 2024 году в них участвовали более 370 тыс. выпускников колледжей, а в 2025-м — 570 тыс. С сентября 2026 года экзамен станет обязательным для всех учреждений СПО.

Проведение экзамена в пилотном режиме выявило ряд проблем, рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. «Не везде готова материально-техническая база, остро ощущается нехватка квалифицированных экспертов и перегрузка аудиторий. Нет единого стандарта проведения экзаменов, недостаточно учитывается региональная специфика»,— заявила она. «В регионах с высокой концентрацией студентов недостаток аудиторий критический»,— подтвердила вице-президент Союза директоров СПО Ольга Приходько. Она также затронула проблему дефицита квалифицированных экспертов. «Колледжи постоянно ведут их поиск,— сказала она.— Нужны рекомендации от Минпросвещения по установлению оплаты их труда, сейчас она очень неравномерная».

Выступавший в Госдуме замминистра просвещения Владимир Желонкин заверил, что вопрос увеличения количества экспертов находится под контролем ведомства. Он также пообещал, что к началу следующей приемной кампании ведомство установит единые даты для проведения экзамена и создаст реестр экспертов, имеющих право оценивать навыки выпускников.

Нужно развивать целевой прием для обучающихся в колледжах, отметила Виктория Абрамченко. Поясним, для учреждений СПО отдельные квоты для целевых мест из общего количества бюджетных мест (как это происходит в вузах) не выделяются. Абитуриент сам принимает решение о заключении договора с будущим работодателем, получая специальные условия по прохождению практики и стипендии. Взамен он несколько лет должен отработать на этом предприятии. Поступить в колледж обучающийся должен по общему конкурсу или же оплачивать свое обучение самостоятельно. В 2025 году, по данным госпожи Абрамченко, с целевым договором, заключенным через платформу «Работа в России», в колледжи поступило менее 8 тыс. студентов. В семи регионах России не было заключено ни одного целевого договора в СПО.

Владимир Желонкин заметил, что студенты отказываются от заключения целевого договора по ряду причин. Среди них — низкий уровень материальной поддержки от работодателя во время обучения, предложение работать в будущем далеко от дома и не всегда гарантированный уровень будущей зарплаты. Самыми популярными направлениями в системе СПО, где заключаются целевые договоры, по его данным, являются лечебное и сестринское дело и техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Представители работодателей заявили, что основным препятствием для вовлечения в подготовку студентов в колледжах для них является срочная служба. «Мы видим отток студентов, которые на выпускных курсах проходили у нас практику и должны были прийти к нам работать. А в итоге ушли в армию и после не вернулись к нам работать»,— заявила замгендиректора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева. Она обратилась к парламентариям с просьбой давать выпускникам колледжей «хотя бы год» отсрочки от армии: «За это время они успеют поработать, привыкнуть к новому работодателю и закрепить навыки и после службы уже захотят вернуться к нам».

Полина Ячменникова