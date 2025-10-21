Bloomberg: Украина и ЕС готовят предложение по окончанию конфликта из 12 пунктов

Украина совместно с европейскими союзниками готовит предложение по завершению российско-украинского конфликта из 12 пунктов, сообщает агентство Bloomberg. По данным источника, план предполагает прекращение огня, гарантии безопасности и репарации для Украины, а также возможность ускоренного вступления страны в ЕС. От России ожидают вклада в послевоенное восстановление Украины. В обмен на это предполагается постепенная отмена санкций.

«Европейские страны работают с Украиной над предложением из 12 пунктов, направленным на прекращение войны России на нынешних фронтах»,— говорится в сообщении агентства Bloomberg.

Сообщается, что план предполагает прекращение огня. За этим должны последовать возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными, пишет Bloomberg. «Украина получит гарантии безопасности, средства для возмещения ущерба, нанесенного войной, и возможность быстрого вступления в Европейский союз»,— пишет агентство.

Детали плана дорабатываются. Условия все еще могут измениться, предупредили источники агентства. По окончании работы предложения будут представлены вашингтонской администрации.

Анастасия Домбицкая