Суд оценил рекламную акцию

В России впервые оштрафовали за рекламу в экстремистской социальной сети. Дело завели на блогера-юриста Евгению Тутушкину за хвалебный ролик о краснодарском отеле в ее аккаунте. Суд выписал штраф на 30 тыс. руб., об этом в беседе с “Ъ FM” рассказала сама девушка. По ее словам, видео она опубликовала еще в начале июля этого года, когда закон об ограничении рекламы в запрещенных соцсетях еще не вступил в силу.

На ролик пожаловался сотрудник Роскомнадзора через родственницу, считает блогер-юрист Евгения Тутушкина: «По мнению Роскомнадзора, это все-таки реклама, при этом запись была опубликована до 1 сентября 2025 года. Я приехала в отель, который оплатила, увидела, что он полупустой, и мне стало, если честно, очень обидно за отель. Я им предложила записать рилс и рассказать об этом прекрасном месте, чтобы туда пошли люди, попросила дать слово, ссылку, благодаря чему будет цена ниже. Этот ролик набрал достаточно большие обороты, и некое третье лицо пожаловалось. Абсурд всей этой ситуации в том, что это лицо является родственницей того самого сотрудника Роскомнадзора, который меня привлекал к ответственности.

То есть Роскомнадзор, поскольку является госорганом, не может находиться в сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), поскольку это запрещенная сеть. То есть сотрудник сам мониторит, ищет и пишет жалобы от имени своей родственницы, которые потом рассматривает. Как я узнала, что они являются родственниками? Мне стало интересно, что за человек такой, который сидит в запрещенной соцсети, смотрит чьи-то ролики и жалуется в Роскомнадзор. Есть различные сервисы, я вбила туда фамилию, имя, отчество, поисковик сразу нашел ее, девичья фамилия такая же, как и у сотрудника Роскомнадзора. Более того, у сотрудника РНК и у заявительницы в одно время были даже одинаковые адреса регистрации».

“Ъ FM” направил запрос в Роскомнадзор. Блогер Евгения намерена обжаловать штраф в суде, так как считает его незаконным. По ее мнению, максимально возможным наказанием в ее ситуации должно быть предупреждение. Закон, запрещающий рекламу в экстремистских социальных сетях, был принят 7 апреля 2025 года и вступил в силу 1 сентября. Как рассказали собеседники “Ъ FM”, после этого блогеры начали массово удалять старые рекламные посты и изменять договоры с рекламодателями, чтобы избежать нарушений.

Теперь авторы контента стараются уходить от прямых призывов к покупке, заменяя их на экспертные обзоры или размещая товары в кадре без явной рекламы, рассказала блогер Лиля Пономарева: «Есть Федеральная антимонопольная служба, которая регулирует исполнение закона "О рекламе" в Российской Федерации. И на сайте ФАС очень понятно и подробно объяснено, что является рекламой, а что нет.

Рекламой является прямое привлечение внимания к объекту, выделение каких-то его особых качеств и преимуществ на фоне конкурентов и любой call to action.

То есть любой призыв: заходите, посмотрите, купите. Это все, конечно же, является прямой рекламой. Особенно, когда ты говоришь в своем ролике только об этом продукте, сейчас этого нельзя делать в запрещенных соцсетях.

Что касается того, что является UGC-контентом (user-generated), это личный опыт пользователя, который зачастую, конечно, никакой рекламой может не являться. Человек может вполне съездить на какой-нибудь курорт и от чистого сердца просто посоветовать это место людям. Сарафанное радио никто не отменял. Не является рекламой также, когда ты рассказываешь подборку. Например, мне понравился вот этот краснодарский курорт, вот этот курорт и этот тоже неплохой».

Большинство подобных дел возбуждаются именно по жалобе коллег или подписчиков, рассказали юристы в беседе с “Ъ FM”.

Ангелина Зотина