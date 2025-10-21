Кабардино-Балкария возглавила рейтинг регионов с самым доступным жильем

Кабардино-Балкария заняла первое место в России по доступности жилья. Квадратный метр в новостройках республики стоит 28,8 тыс. руб. Такие данные привели аналитики ДОМ.РФ. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Дагестан и Ульяновская область.

По информации экспертов, цены на строительство в соседних регионах Северо-Кавказского федерального округа выше. В Дагестане и Карачаево-Черкесии квадратный метр обходится в 37,9 тыс. руб., в Чечне — 65,5 тыс. руб. В столичных городах разница еще существеннее: в Москве метр стоит 159,4 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 112,6 тыс. руб.

Медианная стоимость квадратного метра в Кабардино-Балкарии — 28,6 тыс. руб. Разница между средней и медианной ценой составляет около 100 руб., что говорит о стабильности и прозрачности строительного рынка республики.

Валентина Любашенко