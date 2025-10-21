Министром культуры Курской области станет Алексей Конорев

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в прямом эфире телеканала «Сейм» сообщил, что предложил директору областного учреждения «Курский колледж культуры» Алексею Конореву стать министром культуры региона.

Фото: из сообщества имени Алексея Конорева во «Вконтакте» Алексей Конорев

Фото: из сообщества имени Алексея Конорева во «Вконтакте»

Глава региона отметил, что господин Конорев также ранее руководил филармонией (по данным Rusprofile, в 2010–2019 годах) и областным краеведческим музеем.

В мае 2019 года Алексея Конорева планировали уволить с должности директора филармонии, против чего выступили около 30 сотрудников учреждения. Они написали письмо на тот момент врио губернатора Роману Старовойту с просьбой разобраться в ситуации. Областные власти заявили, что решение принималось председателем комитета культуры региона Еленой Яковлевой. После этого господина Конорева вернули на пост с приставкой и.о., однако он покинул его уже в декабре 2019 года. С того момента директором филармонии является Максим Шанин.

В сентябре 2024 года врио министра культуры Курской области Юлия Полетыкина оставила свой пост ради работы в Минкульте РФ. В ноябре ее место занял замминистра Роберт Григорьян.

Алина Морозова