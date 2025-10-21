Аэропорт Пулково возобновил работу

В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Сообщение о приостановке работы аэропорта ведомство опубликовало в 18:15 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщал, что в регионе объявлена угроза атаки БПЛА. Спустя 23 минуты он написал об отбое воздушной опасности. Господин Дрозденко также добавил, что, «по информации военных, направление движения целей не связано с регионом».