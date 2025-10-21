СКР: более 14 тыс. подростков совершили преступления в 2025 году

Более 14 тыс. подростков совершили преступления в 2025 году, сообщили в пресс-службе СКР по итогам оперативного совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным.

В СКР указали также на рост числа детей, не достигших к моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности. Кроме того, ведомство отмечает «устойчивую динамику» роста числа детей, совершающих преступления в составе организованной группы или преступного сообщества.

В 2025 году в суды было передано 5,5 тыс. уголовных дел в отношении подростков — на 8% больше, чем в 2024 году. К дисциплинарной ответственности привлечены почти 5 тыс. должностных лиц. Также подростки в этом году совершили 1,5 тыс. деяний против жизни и здоровья — на 13% больше, чем в прошлом году.

В 2024 году, по данным ведомства, правоохранители расследовали 26 тыс. преступлений, совершенных детьми. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 3%, с 2022-м годом — на 13%, с 2015-м — на 57%. При этом не уменьшается число тяжких и особо тяжких преступлений, указали в СКР.

Полина Мотызлевская