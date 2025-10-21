В Рыбинске вынесли приговор группе автоугонщиков

Рыбинский городской суд признал виновными трех человек в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что в январе 2022 года в Рыбинск приехали двое жителей Твери. Вместе со своим местным знакомым они ночью подошли к припаркованным во дворах автомобилям Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson, общая стоимость которых превышает 4 млн руб., и с помощью технических средств завели машины и угнали их. Полицейские сразу задержали угонщиков, автомобили были возвращены собственникам.

Подсудимых приговорили к лишению свободы. Сроки варьируются от 2 лет 2 месяцев до 3 лет 4 месяцев и назначены с учетом роли и степени участия в совершенных преступлениях. В прокуратуре уточнили, что приговор в силу не вступил.

Алла Чижова