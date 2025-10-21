Власти Эквадора освободили выжившего при ударе США по подлодке

Власти Эквадора освободили гражданина страны, который пережил удар США по подводной лодке в Карибском море. Прокуратура страны пояснила, что мужчину не стали задерживать, поскольку атака произошла за пределами Эквадора.

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по «очень большой» подлодке, которая перевозила наркотики. По его словам, на борту находились «четыре известных наркотеррориста». Двое из них погибли, двое — выжили и были доставлены в Эквадор и Колумбию.

Как передает El Universo, выживший эквадорец вернулся в страну 18 октября, после чего прошел медицинское освидетельствование. Позднее сотрудники отдела полиции Эквадора по борьбе с наркотиками доставили мужчину в прокуратуру.

«Поскольку в прокуратуру не поступило никакой информации о преступлении, которая указывала бы на совершение преступления на территории Эквадора, и в отношении его не велось судебное преследование, он не мог быть задержан»,— сообщила прокуратура. Второй выживший при атаке прибыл в Колумбию с черепно-мозговой травмой. Власти страны заявили, что ему предъявят обвинение.