Цены на золото рекордно снизились с 2020 года

21 октября цены на золото впервые упали за продолжительное время. Спотовая цена сократилась на 6,3%, до $4082 за унцию, что стало рекордным с августа 2020 года. Существенное снижение на спотовом рынке показали и цены на серебро — на 8,7%, до $47,9 за унцию. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре подешевели на 5,3%, до $4129 за унцию.

Эксперты спорят о том, является ли это краткосрочной коррекцией либо сменой долгосрочного тренда. В конце прошлой недели фьючерсы на золото с поставкой в декабре обновили исторический максимум, достигнув $4350.

Среди причин сегодняшнего падения аналитики называют возможную попытку инвесторов зафиксировать прибыль после рекордных значений, восстановление курса доллара, ожидание скорого снижения ставки ФРС. Также звучат предположения, что причиной может быть налаживание диалога между США и КНР по торговым вопросам, что ослабляет интерес инвесторов к золоту, которое традиционно рассматривается как safe haven («безопасная гавань»).

Евгений Хвостик