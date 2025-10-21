Потоп смыл активы

Суд Карачаево-Черкессии привлек экс-директора компании «ЮгТрансСтрой» Надира Сурхаева к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на сумму 3,2 млрд руб. Застройщик был признан банкротом в 2020 году по инициативе Московского индустриального банка. Суды пришли к выводу, что господин Надиров совершил подозрительные сделки, направленные на вывод активов должника. Бывший руководитель продал требования предприятия на 1,5 млрд руб. за 150 тыс. руб. Кроме того, Надир Сухарев не предоставил финансовые документы должника, сославшись на потоп. Надир Сурхаев заявил, что не может предоставить затребованные бумаги из-за их гибели при заливе помещения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики привлек экс-директора ООО «ЮгТрансСтрой» Надира Сурхаева к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 3,2 млрд руб. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Надир Сурхаев являлся генеральным директором предприятия с апреля 2017 года по сентябрь 2020-го. Согласно реестру требований, общий размер долгов ООО «ЮгТрансСтрой» составил 3,2 млрд руб. Из них 164,8 тыс. руб. — требования второй очереди, 3 млн руб. — третьей очереди с залоговым обеспечением, 2,9 млрд руб. — третьей очереди без залога и 221 млн руб. — штрафные санкции. Анализ финансового состояния показал наличие признаков банкротства и невозможность восстановления платежеспособности.

Должник и его учредители не представили доказательств возможности погашения задолженности и не заявили о намерении ввести финансовое оздоровление, внешнее управление или утвердить мировое соглашение.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮгТрансСтрой» зарегистрировано в 2013 году в городе Черкесск (КЧР). Основная специализация — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Наризби Байрамуков. Уставный капитал компании — 31 тыс. руб. Выручка за 2024 год составила 32,4 млн руб., прибыль — 814 тыс. руб. (более поздние финансовые показатели предприятия не опубликованы).

В решении суда говорится, что в 2021 году Арбитражный суд региона удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Сергея Васильева о том, чтобы обязать бывшего руководителя банкрота Надира Сурхаева передать документацию и имущество обанкротившегося предприятия. По балансу за 2019 год, у должника числилось имущество на сумму более 5 млрд руб.: основные средства — 2,3 млрд руб., дебиторская задолженность — 1,8 млрд руб., прочие оборотные активы — 787,6 млн руб., запасы — 4,7 млн руб.

Надир Сурхаев заявил, что не может предоставить затребованные бумаги из-за их гибели при заливе помещения, где они хранились. Суд счел эти объяснения неубедительными. Из представленных экс-руководителем материалов невозможно установить местоположение хранилища документов, основания использования помещения, его собственника и причины аварии. Все подписавшие акты лица оказались заинтересованными по отношению к предприятию.

Суд обратил внимание на подозрительное совпадение: затопление произошло 14 сентября 2020 года — за три дня до вынесения резолютивной части решения об открытии конкурсного производства 17 сентября.

При этом, Надир Сурхаев не обращался в управляющую компанию или водоканал, не вызывал аварийную службу. Он не предоставил сметы на ремонт после залива, списание материалов, расчет трудозатрат или др. доказательства реальности происшествия и последующего восстановления помещения. Суд указал, что даже при реальной порче части бумаг добросовестный руководитель обязан был восстановить их — запросить дубликаты в компетентных органах, связаться с контрагентами для получения первичной документации, уведомить арбитражного управляющего.

Кроме того, экс-руководитель ООО «ЮгТрансСтрой» не представил доказательств попыток восстановления утраченных документов и не направлял в налоговую инспекцию уведомление об утрате бухгалтерских бумаг. Об уничтожении документации он сообщил управляющему лишь в январе 2021 года после получения ходатайства об их истребовании.

В решении суда говорится, что отсутствие документов препятствует формированию конкурсной массы: невозможно провести инвентаризацию имущества, оспорить сделки должника, взыскать дебиторскую задолженность. Управляющий вынужден самостоятельно собирать информацию о компании без возможности проверить ее достоверность по данным бухучета.

При этом, Надир Сурхаев утверждал, что передал управляющему декларации по НДС, из которых тот может выявить всех контрагентов. Суд согласился, что установление контрагентов возможно через полученные декларации, книги покупок и продаж из налогового органа. Однако само по себе знание контрагента не позволяет выявить наличие или отсутствие дебиторской задолженности и проанализировать сделку на предмет оснований для оспаривания. Для этого необходимы договоры и первичная документация.

Таким образом, конкурсный управляющий не получил ни имущества, ни документов о его судьбе. Без анализа первичных бумаг о реальных хозяйственных операциях невозможно установить объемы выполненных работ и оказанных услуг.

«Неисполнение обязанности по передаче документов конкурсному управляющему бывшим руководителем свидетельствует о недобросовестном поведении Надира Сурхаева, наличии вины субъекта ответственности и причинно-следственной связи между отсутствием документации и невозможностью удовлетворения требований кредиторов»,— следует из решения суда.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что конкурсный управляющий доказал наличие совокупности обстоятельств для привлечения Надира Сурхаева к субсидиарной ответственности.

Также конкурсный управляющий, в качестве основания требования для привлечения Надира Сурхаева к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, указал на совершение сделок (договоры цессии), направленные на вывод активов должника.

Компания была признана несостоятельной 17 сентября 2020 года по заявлению Московского индустриального банка. Процедура продлена до 5 декабря 2025 года.

Ранее Арбитражный суд КЧР признал недействительными договоры цессии, по которым руководитель банкрота ООО «ЮгТрансСтрой» Надир Сурхаев продал права требования на 1,5 млрд руб. за 150 тыс. руб.

Согласно материалам дела, в 2013 году Московский индустриальный банк выдал ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» три займа на общую сумму 1,5 млрд руб. ООО «ЮгТрансСтрой» выступил поручителем и через четыре дня погасил всю задолженность заемщика. Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в сентябре 2016 года подтвердил требования компании к ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» в размере 1,5 млрд руб.

4 июня 2018 года Надир Сурхаев заключил с компанией «Стройком» соглашение об уступке прав требования к «ЮгПроектСтройМонтажу» на 1,5 млрд руб. за 150 тыс. руб. Спустя два дня стороны оформили второй аналогичный контракт на ту же сумму за те же деньги. Второе соглашение включало передачу прав по обеспечительным сделкам: трем договорам поручительства, двенадцати соглашениям залога, восьми контрактам залога от третьих лиц и семи ипотечным договорам.

12 июля 2018 года Надир Сурхаев передал «Стройкому» права требования к Комбинату железобетонных конструкций на 16,2 млн руб. за 200 тыс. руб. Задолженность признана судом 26 июня 2018 года и включена в реестр кредиторов комбината.

Конкурсный управляющий Сергей Васильев посчитал, что сделки нанесли ущерб имущественным интересам кредиторов банкрота. Суд согласился с этой позицией и восстановил ООО «ЮгТрансСтрой» в качестве кредитора по всем переданным правам требования.

«В результате совершенных сделок из владения должника выбыл актив в виде дебиторской задолженности в размере 1,5 млрд руб., частично обеспеченной залогом имущества. Спорные сделки были подписаны генеральным директором Надиром Сурхаевым»,— отмечает суд.

Тат Гаспарян