«В такой ситуации сложно оставаться оптимистом»

В Кремле прокомментировали перспективы проведения российско-американского саммита в Будапеште, отметив, что для этого требуются время и серьезная подготовка. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что остановка боевых действий по линии соприкосновения для России неприемлема. В поддержку такой формулы выступают Украина, Европа и США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что с подготовкой встречи Владимира Путин и Дональда Трампа возникли объективные трудности.

В понедельник, 20 октября, Марко Рубио и Сергей Лавров поговорили по телефону. Госдепартамент назвал общение важным, МИД РФ — конструктивным. Агентство Reuters тут же сообщило, что личная встреча министра иностранных дел и госсекретаря состоится буквально через несколько дней, 23 октября, в четверг. Но во вторник, 21-го, телекомпания CNN поделилась информацией о том, что переговоры дипломатов по неизвестным причинам переносятся на неопределенный срок. Затем замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что «нельзя отложить то, о чем не договаривались». Между тем источник CNN в Белом доме поделился своим инсайдом: США не заметили изменение позиции России по украинскому урегулированию. После этого точки над i расставил Сергей Лавров. Общий смысл в том, что Москву не устраивает прекращение огня по линии соприкосновения и лишь потом переговоры, несмотря на то, что такую формулу поддержали и Трамп, и Зеленский, и Европа. Условия РФ не меняются — устранение первопричин кризиса. Что касается встречи Лавров-Рубио, она остается в повестке, однако сроки не обозначены. Источники теперь называют 30 октября, однако пока подобное выглядит нереалистичным ввиду полного несовпадения позиций сторон, о чем неоднократно говорилось ранее.

Теперь что касается главной темы — российско-американского саммита в Будапеште. На сегодняшний день есть серьезные основания предполагать, что важное мероприятие как минимум сдвинется по срокам. Косвенно это подтверждает комментарий Кремля: встреча на высшем уровне должна быть серьезно подготовлена, а на это нужно время. Не хочется портить настроение премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, однако очень сложно оставаться оптимистом, когда нет даже намека на компромисс.

Тем временем страны ЕС все-таки согласовали предоставление Украине так называемого репарационного кредита под залог российских активов. В случае окончательно утверждения этого решения Киев может получить по меньшей мере €140 млрд для финансирования «военных целей». Нужно, наверное, пояснить, что же это такое — «репарационный кредит»: получатель гасит заем лишь после того, как получит от России компенсации за ущерб, полученный в результате боевых действий. А если нет, тогда, соответственно, замороженные средства РФ не возвращаются. Формально это не является конфискацией, но, скажем так, все идет к этому. Если программу одобрят, то нетрудно предположить, что отношения России и объединенной Европы рискуют еще больше обостриться. По сообщениям СМИ, обсуждаться этот вопрос будет на встрече глав Евросоюза как раз 23 октября. Также ожидается заседание «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. Это относительно новый формат поддержки Украины. Собственно, главный вывод напрашивается сам собой — мирный сценарий в такой ситуации едва ли представляется возможным.

