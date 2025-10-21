В Ярославле появится автобус № 45

В Ярославле начнет работу новый автобусный маршрут №45 «Улица Автозаводская» – «ТРЦ «Рио», который свяжет Пятерку с промышленной зоной на проспекте Октября. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

На текущей неделе маршрут включат в соответствующий реестр, затем будут проведены процедуры по поиску перевозчика. Планируется, что в декабре три автобуса большого класса выйдут на маршрут.

«Маршрут станет временным решением на период модернизации трамвайных путей на улице Чкалова и проспекте Октября»,— подчеркнул господин Евраев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в городе начнет работать маршрут № 75 «Богоявленская площадь — ТРК "Альтаир"», также призванный компенсировать трамваи.