«Сибирь» уступила «Металлургу» в матче КХЛ в овертайме

ХК «Сибирь» уступил «Металлургу» в матче КХЛ со счетом 2:1 (0:0,0:1,1:1). Победный год магнитогорцы оформили в овертайме. В составе новосибирской команды единственную шайбу забросил Иван Климович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Считаю, что заработанное сегодня очко в плане психологии дорогого стоит. Команда в третьем периоде показала, что она может и на что она способна, когда выполняет правильно игровое задание, когда мы не жалеем себя. Это очень хороший пример, в каком направлении нам надо идти дальше в плане работы, самоотдачи и правильной игры», — прокомментировал итог матча главный тренер новосибирцев Вячеслав Буцаев.

По итогам этой игры «Сибирь» занимает 10 место в конференции Восток турнирной таблицы КХЛ с 15 очками. Следующую игру новосибирская команда проведет 23 октября против «Салават Юлаева».

Александра Стрелкова