Сотрудникам ЗАЭС предложили новые меры поддержки

Для работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ввели новые меры материальной поддержки. Об этом сообщили представители предприятия.

Новый пакет соцподдержки предлагает семьям с детьми по 3 тыс. руб. в месяц на всех детей до трех лет. Многодетным — 10 тыс. руб. к школе на каждого ребенка. Родителям, у которых трое и более детей до 14 лет,— один дополнительный выходной раз в полгода каждому. Специалистам до 35 лет будут выплачивать до 100 тыс. руб. на обустройство и еще 30 тыс. на свадьбу. Работникам при потере кормильца в семье обещают доплачивать ежемесячно по 15 тыс. руб. на ребенка.

«Для участников СВО и их семей предусмотрен целый спектр мер: от материальной и жилищной поддержки до помощи в лечении и профессиональном обучении. 50 тыс. руб.— тем, кто вернулся после срочной службы. Также программа включает поддержку участников корпоративной пенсионной программы и другие виды помощи»,— уточняют на ЗАЭС.

Ранее в руководстве атомной электростанции заявили о необходимости привлечения порядка 2 тыс. сотрудников. На данный момент в штате состоит около 5 тыс. специалистов.

Напомним, ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе. С 23 сентября она находится на собственном энергообеспечении. Ее внешнее электроснабжение отключилось из-за обстрелов ВСУ линии электропередачи «Днепровская». 9 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что привычный механизм питания ЗАЭС постепенно восстанавливают.

Александр Дремлюгин, Симферополь

