Минобрнауки определило минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы
Минобрнауки определило предварительные минимальные баллы, которые нужно получить за ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026/27 учебном году. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно проекту приказа, пороговые баллы ЕГЭ повысят по:
- химии — с 39 до 40;
- биологии — с 39 до 40;
- физике — с 39 до 41;
- информатике — с 44 до 46;
- истории — с 36 до 40;
- иностранному языку — с 30 до 40.
Минимальный балл по русскому языку, профильной математике, литературе, географии и химии составит 40 баллов, как и в прошлом году. По обществознанию порог составит 45 баллов.
Минобрнауки подведомственны 237 вузов. В их числе Уральский федеральный университет, Университет науки и технологий МИСИС и Московский финансово-юридический университет (МФЮА).