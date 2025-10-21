Минобрнауки определило минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы

Минобрнауки определило предварительные минимальные баллы, которые нужно получить за ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026/27 учебном году. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно проекту приказа, пороговые баллы ЕГЭ повысят по:

химии — с 39 до 40;

биологии — с 39 до 40;

физике — с 39 до 41;

информатике — с 44 до 46;

истории — с 36 до 40;

иностранному языку — с 30 до 40.

Минимальный балл по русскому языку, профильной математике, литературе, географии и химии составит 40 баллов, как и в прошлом году. По обществознанию порог составит 45 баллов.

Минобрнауки подведомственны 237 вузов. В их числе Уральский федеральный университет, Университет науки и технологий МИСИС и Московский финансово-юридический университет (МФЮА).

Полина Мотызлевская