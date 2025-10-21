«ТеДо»: рост выручки IT-компаний РФ от продаж в страны Глобального Юга может превысить 30%

К 2028 году доля выручки у отдельных российских разработчиков от продаж в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии может превысить 30%. Об этом сообщил директор технологической практики компании «ТеДо» Юрий Швыдченко на форме ВЭД «Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик» в Нижнем Новгороде.

Как сообщил Юрий Швыдченко, объем экспорта российских компьютерных услуг в первом квартале 2025 года превысил $1,2 млрд. Число проектов, экспортируемых в страны Глобального Юга, за год увеличилось на 5-10% (первый квартал 2024 года к первому кварталу 2025 года), рассказал он на сессии ИД «Коммерсантъ».

По словам Юрия Швыдченко, в странах Глобального Юга наиболее востребованы проекты в сферах кибербезопасности, финтеха и технологий для госсектора. Он отметил, что продукты цифровизации, консалтинга, IT для госсектора, финтеха интересы странам Ближнего Востока; развитие цифровой инфраструктуры и облачные сервисы — странам Латинской Америки. По словам эксперта, в Иране, Эфиопии, Египте вырос спрос на продукты кибербезопасности.