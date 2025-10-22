Торговля вписывается в метры

За сентябрь 2025 года в Москве ставки аренды в крупных торговых помещениях стрит-ритейла после периода активного роста снизились на 5%, уменьшилась и цена продажи такой недвижимости. Впрочем, эксперты называют снижение временным явлением, поскольку низкая вакантность на торговых улицах Москвы сможет вновь подтолкнуть ставки аренды к росту.

За сентябрь ставки аренды помещений формата стрит-ритейла площадью от 300 кв. м на торговых улицах Москвы впервые за два года активного роста снизились на 5%, до 2 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, по данным инвестиционной платформы Simple Estate. За сентябрь текущего года также уменьшилась и стоимость покупки таких помещений — на 2%, до 280 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом год к году арендные ставки в этом сегменте увеличились на 3%, стоимость продажи продемонстрировала прирост на 9%.

Снижение объясняется охлаждением рынка: в связи со снижением ключевой ставки ЦБ собственники готовы предлагать свои помещения по более мягким ставкам, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Это вызвало интерес у частных инвесторов, которые быстро выкупили ликвидные пустующие лоты по низким ценам, считает гендиректор Simple Estate Никита Корниенко. По словам эксперта, сейчас на рынке остались в основном дорогие объекты.

Инвестиционная активность готового арендного бизнеса в стрит-ритейле обусловлена его оптимальной доходностью и низкой волатильностью, отмечает Павел Люлин. Такая недвижимость в Москве окупается примерно за период от семи с половиной до 13 лет, говорит руководитель направления торговой недвижимости консалтинговой компании IBC Real Estate Владимир Чернусь. Особенным спросом пользуются компактные торговые помещения до 300 кв. м, которые, напротив, за первый месяц осени выросли в цене на 3%, год к году — на 8%, до 460 тыс. руб. за 1 кв. м, аренда таких пространств за этот же период подорожала на 5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 11%, до 3,3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, следует из подсчетов Simple Estate.

Самым устойчивым арендатором для торговых площадей являются продуктовые магазины, поскольку эти точки обладают высоким трафиком и прогнозируемым оборотом, добавляет господин Люлин. Только за январь—июнь в основных торговых коридорах Москвы открылось 15 продуктовых точек, что более чем вдвое год к году, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.

Тем не менее даже в таком востребованном сегменте ставки аренды за сентябрь снизились на 3%, до 2,4 тыс. руб. за 1 кв. м, а цена — на 3%, до 325 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Simple Estate. Это объясняется перенасыщением торговых локаций такими арендаторами и, как следствие, снижением их оборота в условиях усиления конкуренции, поясняет господин Чернусь.

Впрочем, директор департамента продаж Ortiga Development Константин Самеди называет небольшое снижение арендных ставок временным явлением. По его словам, спрос на качественные торговые помещения в сегменте стрит-ритейла находится на довольно высоком уровне, что вскоре подтолкнет ставки к дальнейшему росту: вакантность в сегменте достигла 7,7%, что является минимальным показателем за последние шесть лет. Павел Люлин считает, что дальнейшая динамика будет зависеть от денежно-кредитной политики: снижение ключевой ставки ЦБ уже ослабило ожидания инвесторов, средства которых начинают перетекать в другие сферы.

София Мешкова