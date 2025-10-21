«Татспиртпром» за 9 месяцев увеличил выпуск джинов на 46%

АО «Татспиртпром», один из крупнейших российских производителей алкоголя, в январе — сентябре 2025 года нарастил выпуск джинов на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сладких настоек — на 69%, бальзамов — на 12%. Об этом сообщают РИА Новости.

Общий объем производства алкогольной продукции компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2%, при этом категория ликеро-водочных изделий показала рост на 25%.

Выпуск виски увеличился в 12 раз, горькие настойки подросли на 7%, а сладкие настойки — на 69%.

АО «Татспиртпром» выпускает более 30 торговых марок, а продукция компании экспортируется в 15 стран, включая Белоруссию, Индию, Китай, Перу, Турцию и Южную Корею.

Анна Кайдалова