В Ярославле приостановлено трамвайное движение

В Ярославле из-за повреждения электрического кабеля остановлено трамвайное движение по маршруту № 5д «Трамвайное депо – Больница №9». Об этом сообщили в областном правительстве.

Причиной стало короткое замыкание. Специалисты уже выехали на место. Ориентировочным сроком восстановления называется 22 октября.

«Обо всех изменениях в движении трамваев будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах министерства»,— сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Иван Русанов.

Алла Чижова

