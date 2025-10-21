Потерявшуюся 18 октября в горах Башкирии туристку нашли живой

Потерявшуюся в районе горы Большой Иремель туристку Полину Захарову нашли в районе Тыгынских болот, сообщили пресс-службе МЧС по региону. Женщина услышала звук квадроцикла спасателей и пошла на него, потом ее заметили сотрудники МЧС.

Туристку доставили в село Тюлюк, а затем — в больницу города Юрюзань. По предварительной информации, у женщины выявили обморожение ног и переутомление. Полину Захарову искали 104 человека и 20 единиц техники. Был задействован вертолет Ка-32.

43-летняя туристка из Челябинска пропала 18 октября. Она участвовала в конкурсе по покорению вершин Уральских гор. В какой-то момент женщина отделилась от группы и продолжила путь по собственному маршруту. После соревнований финишировали все участники, кроме Полины Захаровой.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», женщина — опытный турист. Она отделилась от группы добровольно, это решение не было связано с травмами или жалобами на самочувствие.